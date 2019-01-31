Майора-викладача відправили на гауптвахту за прогул
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Майор - викладач відділу циклових комісій центру підготовки молодших інспекторів Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота за прогул проведе сім днів на гауптвахті. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
"22 січня 2019 року офіцер-прикордонник діючи умисно, в умовах особливого періоду, всупереч інтересам служби, внаслідок особистої недисциплінованості та безвідповідальності не з’явився на службу, чим фактично зірвав підготовку окремих категорій курсантів", - вказали у прокуратурі.
За результатами судового розгляду протоколу майора визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-15 КУпАП та застосовано покарання у виді 7 діб арешту з утриманням на гауптвахті.
Нагадаємо, майора ЗСУ за самоволку посадили на 2-місячну гауптвахту.