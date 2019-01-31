Майора-викладача відправили на гауптвахту за прогул

"22 січня 2019 року офіцер-прикордонник діючи умисно, в умовах особливого періоду, всупереч інтересам служби, внаслідок особистої недисциплінованості та безвідповідальності не з’явився на службу, чим фактично зірвав підготовку окремих категорій курсантів", - вказали у прокуратурі.

За результатами судового розгляду протоколу майора визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-15 КУпАП та застосовано покарання у виді 7 діб арешту з утриманням на гауптвахті.

Нагадаємо, майора ЗСУ за самоволку посадили на 2-місячну гауптвахту.