Майора-преподавателя отправили на гауптвахту за прогул
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Майор - преподаватель отдела цикловых комиссий центра подготовки младших инспекторов Главного центра подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота за прогул проведет семь дней на гауптвахте. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"22 января 2019 года офицер-пограничник действуя умышленно, в условиях особого периода, вопреки интересам службы, в результате личной недисциплинированности и безответственности не явился на службу, чем фактически сорвал подготовку отдельных категорий курсантов", - указали в прокуратуре.
По результатам судебного рассмотрения протокола майора признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.172-15 КоАП, к нему применено наказание в виде 7 суток ареста с содержанием на гауптвахте.
Напомним, майора ВСУ за самоволку посадили на 2-месячную гауптвахту.