Майора ЗСУ за самоволку посадили на 2-місячну гауптвахту
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. За самовільне залишення штабу військової частини, дислокованої у с. Десна Чернігівської області, терміном на 5 діб суд обрав затриманому військовослужбовцю запобіжний захід у вигляді арешту із внесенням застави. Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Деснянського гарнізону Центрального регіону України, передає УНН.
“Слідчий суддя погодився з доводами військової прокуратури Деснянського гарнізону Центрального регіону України та обрав обвинуваченому майору запобіжний захід у виді тримання під вартою на гауптвахті строком 60 діб, а також встановив йому суму застави у розмірі 36 820 гривень”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, обґрунтованість підозри у вчиненні затриманим кримінального правопорушення повністю підтвердилась зібраними військовою прокуратурою доказами та допитами свідків.
За скоєння подібного злочину (“Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби”) згідно із 4 ч. 407 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.
Установлено, що майор ЗСУ, який перебуває на посаді начальника інформаційно-аналітичної групи штабу військової частини, дислокованої у с. Десна Чернігівської області, 04 липня 2018 року самовільно залишив розташування вказаної військової частини без поважних причин, порушуючи військові статути та закони України.
Згодом 8 серпня 2018 року місцезнаходження правопорушника було встановлено. Його затримали у встановленому порядку.
Того ж дня вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину передбаченого ч. 4 ст. 407 КК України. Затриманого доставлено до Козелецького районного суду Чернігівської області для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.
Раніше на Київщині затримали військового, який торгував наркотиками.