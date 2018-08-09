Майора ВСУ за самоволку посадили на 2-месячную гауптвахту

“Следственный судья согласился с доводами военной прокуратуры Деснянского гарнизона Центрального региона Украины и избрал обвиняемому майору меру пресечения в виде содержания под стражей на гауптвахте сроком 60 суток, а также установил ему сумму залога в размере 36 820 гривен”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, обоснованность подозрения в совершении задержанным уголовного преступления полностью подтвердилась собранными военной прокуратурой доказательствами и допросами свидетелей.

За совершение подобного преступления ( “Самовольное оставление части или места службы военнослужащим срочной службы”) по 4 ч. 407 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Установлено, что майор ВСУ, который занимает должность начальника информационно-аналитической группы штаба воинской части, дислоцированной в с. Десна Черниговской области, 4 июля 2018 года самовольно покинул расположение указанной воинской части без уважительных причин, нарушая воинские уставы и законы Украины.



Впоследствии 8 августа 2018 года местонахождение правонарушителя было установлено. Его задержали в установленном порядке.



В тот же день указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 УК Украины. Задержанный доставлен в Козелецкий районный суд Черниговской области для рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Киевской области задержали военного, который торговал наркотиками.