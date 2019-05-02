Военнослужащему грозит 7 лет тюрьмы за самоволку

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Офицеру центрального аппарата Службы внешней разведки Украины, подозреваемому в самовольном оставлении воинской службы, грозит до семи лет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.

Досудебное расследование установило, что военнослужащий не вернулся к месту службы в определенное приказом Председателя Службы внешней разведки Украины время и в течение длительного периода уклонялся от несения обязанностей военной службы, проводя время по своему усмотрению.

Таким образом он умышленно нарушил требования Конституции Украины, Законов Украины "Об обороне Украины", "О воинской обязанности и военной службе", Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины.

Следователи ГБР сообщили военнослужащему о подозрении в самовольном оставлении воинской части или места службы, а также неявке в срок на службу без уважительных причин, совершенной в условиях особого периода (ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины).

Обвинительный акт направлен в суд. В случае доказательства вины военному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним, заместитель комбата части Житомирской области заплатит штраф за 2 месяца "самоволки".

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