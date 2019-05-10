В Запорожской области чиновника военкомата поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, по процессуального руководства военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона Украины задержали начальника отделения Токмакского объединенного городского военного комиссариата Запорожской области во время получения неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительным данным “начальник отделения Токмакского военкомата требовал и получил 500 долларов США от офицера запаса за то, чтобы не вызывать его на 10-ти дневные сборы офицеров запаса”.
Чиновника военкомата задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанному готовится сообщение о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
“В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет”, — добавили правоохранители.
Напомним, военнослужащему грозит 7 лет тюрьмы за самоволку.