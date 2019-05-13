Чиновнику Житомирской таможни объявили подозрение за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Руководителю одного из таможенных постов Житомирской таможни и посреднику сообщили о подозрении в получении взятки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Получение взятки - ред.). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.
Напомним, на взятке разоблачили руководителя одного из таможенных постов Житомирской таможни.
По данным спецслужбы, чиновник требовал от представителя коммерческой структуры, который занимается внешнеэкономической деятельностью, 1300 долларов.
"За указанную сумму злоумышленник обещал беспрепятственное таможенное оформление экспорта древесины. Сотрудники СБУ задокументировали факт получения чиновником 400 американских долларов - первой части неправомерной выгоды", - сообщили в спецслужбе.
Чиновника задержали согласно ст. 208 УПК Украины на рабочем месте после получения второй части взятки в размере 900 долларов. Также задержали посредника, которого таможенник привлек для передачи взятки.
Ранее УНН сообщал, что задержан начальник отделения Токмакского объединенного городского военного комиссариата Запорожской области во время получения взятки.