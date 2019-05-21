В Донецкой области пограничники наладили схему получения денег от перевозчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Донецкой области пограничники наладили схему получения денег от перевозчиков, которые пересекали КПВВ "Новотроицкое". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По предварительной информации, группа инспекторов пограничной службы, создавая искусственные препятствия для перевозчиков, которые пересекают КПВВ "Новотроицкое", систематически требовали и получали от них денежные средства. В дальнейшем, предварительно установленной договоренности, в арендованном помещении при непосредственном участии командира отдела пограничной службы ОБПК "Волноваха" происходило распределение неправомерно полученных средств для дальнейшей их передачи отдельным работникам высшего звена пограничного отряда", - говорится в сообщении.
Отмечается, в течение апреля-мая 2019 года задокументировано более 70 фактов получения неправомерной выгоды на общую сумму более 600 тысяч гривен.
Взяточников задержали после получения очередной части неправомерной выгоды в сумме 6 тысяч гривен и их распределения.
Во время обысков в служебных помещениях КПВВ "Новотроицкое", Донецкого пограничного отряда ГПС Украины и по месту жительства всех фигурантов преступной схемы, обнаружено и изъято предмет неправомерной выгоды в сумме 6 тысяч гривен, а также денежные средства на общую сумму 81 тысяча гривен, 13 тысяч долларов США, 300 евро и черновые записи с распределением средств между участниками преступной схемы.
Трех причастных к незаконной деятельности задержали. Решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Проверяется причастность к противоправным действиям других должностных лиц из руководства Донецкого пограничного отряда и Донецко-Луганского регионального управления ГПС Украины.
В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, чиновника Госпогранслужбы разоблачили в вымогательстве взяток от жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.