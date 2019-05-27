Прикордонник за гроші "закривав очі" на канал контрабанди анаболіків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. За 1,5 тисячі доларів хабара прикордонник налагодив на Буковині канал контрабанди анаболічних препаратів та спортивного харчування. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Військової прокуратури Західного регіону України.
"...задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди дільничним інспектором прикордонної служби ВіПС "Подвір’ївка" ВПС "Кельменці" Чернівецького прикордонного загону", - вказали у військовій прокуратурі.
Хабар у 1500 доларів США, як вказали правоохоронці, призначався за сприяння у безперешкодному переміщенні через державний кордон України поза митним та прикордонним контролем анаболічних препаратів та спортивного харчування.
"27 травня 2019 року після отримання другої частини раніше обумовлених коштів – 1100 доларів США – старшого прапорщика затримано в порядку ст. 208 КПК України. Уся сума хабаря виявлена та вилучена у ході затримання прикордонника", - зазначили у прокуратурі.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії, за наслідками яких буде вирішено питання щодо повідомлення військовослужбовцю про підозру, обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.
Нагадаємо, на Донеччині прикордонники налагодили схему отримання грошей від перевізників.