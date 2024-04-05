Пограничье Черниговской и Сумской областей россияне за сутки обстреляли 24 раза: зафиксировано 97 взрывов

Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Черниговской и Сумской областей из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, беспилотники и вертолеты - за прошедшие сутки насчитано 24 обстрела, сообщили в в оперативном командовании "Север" в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 24 обстрела (97 взрывов) из различных видов вооружения", - сообщили в оперативном командовании "Север" в Telegram.

Как отмечается, в Черниговской области в Семеновской громаде фиксировали, вероятно, вражеские сбросы ВОГ с БПЛА в Леоновке, обстрелы из 120-мм миномета в Барановке, в Сновской громаде и в Новгород-Северской громаде - также 120-мм минометы.

В Сумской области фиксировали в Сумском районе - предположительно, обстрелы из СПГ, ФПВ-дроны, НАР с вертолета, ВОГ с БПЛА, минометы, в Ахтырском районе - предположительно, сброс ВОГ с БПЛА, миномет 120 мм, миномет 82 мм, ФПВ-дрон, в Шосткинском районе - предположительно, миномет 120 мм.

Информация о разрушениях, погибших или раненых среди местного населения уточняется, указали в ОК "Север".

Уже ночью и утром, по данным Сумской ОВА, россияне совершили 3 обстрела Краснопольской громады в Сумской области - зафиксировано 8 взрывов из минометов и 1 из артиллерии.

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