Пригород Одессы враг атаковал дронами: есть пострадавший
Киев • УНН
Утром враг атаковал Одесский район беспилотниками, в пригороде поврежден частный дом. Пострадавшему мужчине оказана необходимая медицинская помощь.
Пригород Одессы утром подвергся атаке российских войск дронами, поврежден дом, есть пострадавший, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Утром враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками. В пригороде Одессы поврежден частный дом, там пострадал мужчина. Медики оказали ему всю необходимую помощь
По словам главы ОВА, над ликвидацией последствий вражеской атаки работают все соответствующие службы.
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