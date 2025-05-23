Пригород Одессы враг атаковал дронами: есть пострадавший

Пригород Одессы утром подвергся атаке российских войск дронами, поврежден дом, есть пострадавший, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Утром враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками. В пригороде Одессы поврежден частный дом, там пострадал мужчина. Медики оказали ему всю необходимую помощь - написал Кипер.

По словам главы ОВА, над ликвидацией последствий вражеской атаки работают все соответствующие службы.

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