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Беспилотный летательный аппарат

Пригород Одессы враг атаковал дронами: есть пострадавший

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Утром враг атаковал Одесский район беспилотниками, в пригороде поврежден частный дом. Пострадавшему мужчине оказана необходимая медицинская помощь.

Пригород Одессы враг атаковал дронами: есть пострадавший

Пригород Одессы утром подвергся атаке российских войск дронами, поврежден дом, есть пострадавший, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Утром враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками. В пригороде Одессы поврежден частный дом, там пострадал мужчина. Медики оказали ему всю необходимую помощь

- написал Кипер.

По словам главы ОВА, над ликвидацией последствий вражеской атаки работают все соответствующие службы.

Полтавская область подверглась атаке рф дронами: задело предприятие, есть пострадавший и отключения света23.05.25, 08:33 • 2094 просмотра

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