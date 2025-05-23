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Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій
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Передмістя Одеси ворог атакував дронами: є постраждалий

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

Вранці ворог атакував Одеський район безпілотниками, в передмісті пошкоджено приватний будинок. Постраждалому чоловіку надано необхідну медичну допомогу.

Передмістя Одеси ворог атакував дронами: є постраждалий

Передмістя Одеси вранці зазнало атаки російських військ дронами, пошкоджено будинок, є постраждалий, повідомив у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Вранці ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками. У передмісті Одеси пошкоджено приватний будинок, там постраждав чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу

- написав Кіпер.

За словами голови ОВА, над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють всі відповідні служби.

Полтавщина зазнала атаки рф дронами: зачепило підприємство, є постраждалий і відключення світла23.05.25, 08:33 • 2340 переглядiв

Юлія Шрамко

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