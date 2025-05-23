Передмістя Одеси ворог атакував дронами: є постраждалий
Київ • УНН
Вранці ворог атакував Одеський район безпілотниками, в передмісті пошкоджено приватний будинок. Постраждалому чоловіку надано необхідну медичну допомогу.
Передмістя Одеси вранці зазнало атаки російських військ дронами, пошкоджено будинок, є постраждалий, повідомив у п'ятницю голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Вранці ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками. У передмісті Одеси пошкоджено приватний будинок, там постраждав чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу
За словами голови ОВА, над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють всі відповідні служби.
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