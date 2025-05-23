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Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg
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Полтавщина зазнала атаки рф дронами: зачепило підприємство, є постраждалий і відключення світла

Київ • УНН

 • 1772 перегляди

Вночі Полтавська область зазнала масованої дронової атаки. У Кременчуцькій громаді зруйновано будівлю підприємства, пошкоджено будинки, є відключення світла та одна постраждала людина.

Полтавщина зазнала атаки рф дронами: зачепило підприємство, є постраждалий і відключення світла

Полтавська область вночі зазнала масштабної дронової атаки російських військ, внаслідок якої знищено будівлю підприємства, сталася пожежа, пошкоджено будинки, відомо про одну постраждалу людину і є відключення світла, повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

Сьогодні вночі ворог здійснив масовану атаку БпЛА. Унаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств

- написав Когут.

З його слів, виникла пожежа, яку локалізували підрозділами ДСНС. Вибуховою хвилею пошкоджено 7 приватних домогосподарств. Відповідні служби продовжують роботу з подолання наслідків.

Травми отримала одна людина, від госпіталізації відмовилася. Також пошкоджено лінії електропередач. Наразі без світла понад 100 юридичних та майже 1800 побутових споживачів. Крім того, через пошкодження ліній електропередач уламками БпЛА у Полтавському районі без світла залишилися понад 270 абонентів

- повідомив Когут.

Фахівці, з його слів, працюють над відновленням постачання електроенергії.

Ворог атакував залізницю на Буковині: що відомо23.05.25, 08:09 • 16067 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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