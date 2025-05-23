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Полтавщина подверглась атаке рф дронами: задело предприятие, есть пострадавший и отключение света

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Ночью Полтавская область подверглась массированной дроновой атаке. В Кременчугской громаде разрушено здание предприятия, повреждены дома, есть отключение света и один пострадавший человек.

Полтавщина подверглась атаке рф дронами: задело предприятие, есть пострадавший и отключение света

Полтавская область ночью подверглась масштабной дроновой атаке российских войск, в результате которой уничтожено здание предприятия, произошел пожар, повреждены дома, известно об одном пострадавшем человеке и есть отключения света, сообщил в.и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram в пятницу, пишет УНН.

Сегодня ночью враг совершил массированную атаку БпЛА. В результате прямого попадания и падения обломков в Кременчугской громаде уничтожено здание одного из предприятий

- написал Когут.

По его словам, возник пожар, который локализовали подразделения ГСЧС. Взрывной волной повреждены 7 частных домохозяйств. Соответствующие службы продолжают работу по преодолению последствий.

Травмы получил один человек, от госпитализации отказался. Также повреждены линии электропередач. Сейчас без света более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей. Кроме того, из-за повреждения линий электропередач обломками БпЛА в Полтавском районе без света остались более 270 абонентов

- сообщил Когут.

Специалисты, по его словам, работают над восстановлением поставок электроэнергии.

Враг атаковал железную дорогу на Буковине: что известно23.05.25, 08:09 • 1178 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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