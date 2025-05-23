Полтавщина подверглась атаке рф дронами: задело предприятие, есть пострадавший и отключение света
Киев • УНН
Ночью Полтавская область подверглась массированной дроновой атаке. В Кременчугской громаде разрушено здание предприятия, повреждены дома, есть отключение света и один пострадавший человек.
Полтавская область ночью подверглась масштабной дроновой атаке российских войск, в результате которой уничтожено здание предприятия, произошел пожар, повреждены дома, известно об одном пострадавшем человеке и есть отключения света, сообщил в.и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram в пятницу, пишет УНН.
Сегодня ночью враг совершил массированную атаку БпЛА. В результате прямого попадания и падения обломков в Кременчугской громаде уничтожено здание одного из предприятий
По его словам, возник пожар, который локализовали подразделения ГСЧС. Взрывной волной повреждены 7 частных домохозяйств. Соответствующие службы продолжают работу по преодолению последствий.
Травмы получил один человек, от госпитализации отказался. Также повреждены линии электропередач. Сейчас без света более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей. Кроме того, из-за повреждения линий электропередач обломками БпЛА в Полтавском районе без света остались более 270 абонентов
Специалисты, по его словам, работают над восстановлением поставок электроэнергии.
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