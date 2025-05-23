Полтавщина подверглась атаке рф дронами: задело предприятие, есть пострадавший и отключение света

Полтавская область ночью подверглась масштабной дроновой атаке российских войск, в результате которой уничтожено здание предприятия, произошел пожар, повреждены дома, известно об одном пострадавшем человеке и есть отключения света, сообщил в.и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram в пятницу, пишет УНН.

Сегодня ночью враг совершил массированную атаку БпЛА. В результате прямого попадания и падения обломков в Кременчугской громаде уничтожено здание одного из предприятий

По его словам, возник пожар, который локализовали подразделения ГСЧС. Взрывной волной повреждены 7 частных домохозяйств. Соответствующие службы продолжают работу по преодолению последствий.

Травмы получил один человек, от госпитализации отказался. Также повреждены линии электропередач. Сейчас без света более 100 юридических и почти 1800 бытовых потребителей. Кроме того, из-за повреждения линий электропередач обломками БпЛА в Полтавском районе без света остались более 270 абонентов