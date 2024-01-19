Пригласил к участию в Глобальном саммите мира: Зеленский провел разговор с президентом ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Зеленский поблагодарил иностранного лидера за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности и за содействие в обмене пленными.

Возвращение людей домой - приоритет для Украины, поэтому рассчитываем на дальнейшую активную роль Эмиратов. Украина также благодарна за гуманитарную помощь. На прошлой неделе мы получили большую партию - более полутора тысяч - генераторов. В условиях российского воздушного террора такая помощь критическая - заявил президент Украины.

Также стороны обсудили возможность долговременной финансовой поддержки со стороны ОАЭ, а также взаимодействие в реализации Формулы мира.

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Рассказал о начале подготовки к Глобальному саммиту мира и пригласил ОАЭ присоединиться к процессу. Голос стран Залива для нас важен - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале подготовки к первому Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии. Ожидается, что в нем примут участие более 80 стран и международных институтов.