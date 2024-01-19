Запросив до участі в Глобальному саміті миру: Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський подякував шейху ОАЕ Мухаммеду бін Заїду Аль Нагаяну за підтримку суверенітету України та сприяння обміну полоненими. Вони також обговорили потенційну довгострокову фінансову підтримку з боку ОАЕ.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Зеленський подякував іноземному лідеру за підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності та за сприяння в обміні полоненими.
Повернення людей додому – пріоритет для України, тому розраховуємо на подальшу активну роль Еміратів. Україна також вдячна за гуманітарну допомогу. Минулого тижня ми отримали велику партію – понад півтори тисячі – генераторів. В умовах російського повітряного терору така допомога критична
Також сторони обговорили можливість довготривалої фінансової підтримки з боку ОАЕ, а також взаємодію в реалізації Формули миру.
путін - єдина причина, чому різні війни тривають: Зеленський на Давоському форумі16.01.24, 15:50 • 20774 перегляди
Розповів про початок підготовки до Глобального саміту миру та запросив ОАЕ приєднатися до процесу. Голос країн Затоки для нас важливий
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Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок підготовки до першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії. Очікується, що в ньому візьмуть участь понад 80 країн та міжнародних інституцій.