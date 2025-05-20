Прыгал по авто и бил стекло ногами: столичные правоохранители задержали нарушителя

Столичные патрульные задержали в Деснянском районе Киева мужчину, который разбил стекло в припаркованных автомобилях и скрылся в неизвестном направлении. Действия мужчины квалифицировали как хулиганство. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.

Вчера мы получили сообщение о подозрительном мужчине, который разбил стекло в припаркованных автомобилях в Деснянском районе и скрылся в неизвестном направлении. Патрульные оперативно узнали у прохожих, как выглядел злоумышленник и начали поиски. Обследовав прилегающие территории, инспекторы обнаружили мужчину, похожего по описанию очевидцев. Горожанин имел явные признаки опьянения и агрессивно вел себя. Поэтому мы задержали вероятного нарушителя и вызвали на место следователей - говорится в сообщении.

Относительно действий мужчины внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УК.

Дополнение

Столичные Telegram-каналы распространяли видео, на котором мужчина на столичной Троещине запрыгнул на капот автомобиля, припаркованном под подъездом, и ногой разбил лобовое стекло.

Напомним

Сотрудники следственного управления полиции Киевской области сообщили о подозрении водителю за совершение ДТП, в результате которого погибла 10-летняя девочка.