Стрибав по авто та бив скло ногами: столичні правоохоронці затримали порушника

Столичні патрульні затримали в Деснянському районі Києва чоловіка, який розбив скло у припаркованих автівок та втік у невідомому напрямку. Дії чоловіка кваліфікували як хуліганство. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає УНН.

Учора ми отримали повідомлення про підозрілого чоловіка, який розбив скло у припаркованих автівок в Деснянському районі та втік у невідомому напрямку. Патрульні оперативно дізналися в перехожих, як виглядав зловмисник та розпочали пошуки. Обстеживши прилеглі території, інспектори виявили чоловіка, схожого за описом очевидців. Містянин мав явні ознаки сп'яніння та агресивно поводився. Тож ми затримали ймовірного порушника та викликали на місце слідчих - йдеться в повідомленні.

Стосовно дій чоловіка внесені відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Доповнення

Столичні Telegram-канали розповсюджували відео, на якому чоловік на столичній Троєщині застрибнув на капот автівки, припаркованій під під’їздом, та ногою розбив лобове скло.

Нагадаємо

Співробітники слідчого управління поліції Київської області повідомили про підозру водію за вчинення ДТП, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка.