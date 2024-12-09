"Приднестровье" объявляет чрезвычайное экономическое положение: почему
Киев • УНН
Президент непризнанной ПМР подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения из-за угрозы прекращения поставок российского газа. Указ предусматривает особый режим закупки газа и ограничение экономической деятельности на 30 суток.
Президент непризнанной республики Приднестровье Вадим Красносельский подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения из-за угрозы прекращения поставок в регион российского газа через Украину. Об этом говорится в "указе" №542, передает УНН.
Детали
Согласно "указу", в связи с чрезвычайной ситуацией экономического характера, вызванной сокращением поставок природного газа, в целях недопущения критического падения производства, стагнационной недогрузки производственных мощностей, неконтролируемого развития стагфляционных процессов, дестабилизирующих экономику предлагается ввести на территории Приднестровья особый правовой режим - чрезвычайное экономическое положение сроком на 30 суток.
Также предлагается установить особый порядок закупки природного газа, принять решение по рационализации потребления газа, установить ограничения на осуществление отдельных видов финансовой и экономической деятельности.
Документ должен еще утвердить парламент непризнанной республики.
Напомним
российская корпорация "Газпром" в 2025 году прекратит транзит газа в Европу через Украину. В планах корпорации из так называемого "дальнего зарубежья" – Европа и Турция – остается лишь газоснабжение в Турцию.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет продлевать соглашение о транзите российского газа. Цель - наложить санкции на российский газ и избавить Кремль доходов от продажи углеводородов.