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Причиной финансовых трудностей "Укртрансгаза" назвали искусственно заниженные тарифы на транспортировку газа

Киев • УНН

 • 7487 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Причиной финансовых трудностей АО "Укртрансгаз" являются искусственно заниженные тарифы на транспортировку и критические недостатки кодекса газотранспортной системы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент по коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины".

Причиной финансовых трудностей "Укртрансгаза" назвали искусственно заниженные тарифы на транспортировку газа

Указано, что команды "Нафтогаза Украины" и "Укртрансгаза" неоднократно предупреждали о разрушительном влиянии на финансовую стабильность оператора украинской ГТС нескольких решений регулятора рынка НКРЭКУ. Среди них - уменьшение тарифов на транспортировку газа с мая 2019 года и критические недостатки кодекса газотранспортной системы, которые делают возможным несанкционированный отбор значительных объемов газа операторами газороподильних сетей (облгазами).

"Уже полгода мы говорим о том, что "Укртрансгаз" может стать банкротом из-за искусственно заниженные тарифы и несанкционированный отбор газа. К сожалению, ответственные органы выбрали стратегию игнорирования плохих новостей, и ситуация стала критической. "Нафтогаз" поддерживал "Укртрансгаз", сколько это было возможно, и мы являемся крупнейшим кредитором УТГ. Однако больше такой возможности нет. мы должны накапливать газ в подземных хранилищах, и сами имеем дефицит оборотных средств", - заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В свою очередь, "Нафтогаз" заявил о готовности предоставить все необходимые материалы для анализа и обсуждения.

В компании напомнили, что в ноябре 2018 года "Укртрансгаз" предоставил возражения предложенным НКРЕКП "временных" тарифов на транспортировку газа, которые уменьшали доходную часть оператора ГТС на 20 млрд грн, или на 40%. Однако, регулятор не учел аргументы Укртрансгаза и принял заниженные тарифы.

Как сообщал УНН, "Укртрансгаз" заявил о невозможности проводить закупки газа и указал на накопление с момента запуска суточного балансировки участниками рынка газа долгов более чем 3 млрд грн, наибольшая доля из которых - в облгазов.

Ранее в "Укртрансгаз" указали, что не могут рассчитываться по контрактам закупок газа.

Также "Укртрансгаз" заявил, что не в состоянии выполнять кредитное соглашение с ЕБРР и ЕИБ.

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