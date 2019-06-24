Причиной финансовых трудностей "Укртрансгаза" назвали искусственно заниженные тарифы на транспортировку газа
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Причиной финансовых трудностей АО "Укртрансгаз" являются искусственно заниженные тарифы на транспортировку и критические недостатки кодекса газотранспортной системы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент по коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины".
Указано, что команды "Нафтогаза Украины" и "Укртрансгаза" неоднократно предупреждали о разрушительном влиянии на финансовую стабильность оператора украинской ГТС нескольких решений регулятора рынка НКРЭКУ. Среди них - уменьшение тарифов на транспортировку газа с мая 2019 года и критические недостатки кодекса газотранспортной системы, которые делают возможным несанкционированный отбор значительных объемов газа операторами газороподильних сетей (облгазами).
"Уже полгода мы говорим о том, что "Укртрансгаз" может стать банкротом из-за искусственно заниженные тарифы и несанкционированный отбор газа. К сожалению, ответственные органы выбрали стратегию игнорирования плохих новостей, и ситуация стала критической. "Нафтогаз" поддерживал "Укртрансгаз", сколько это было возможно, и мы являемся крупнейшим кредитором УТГ. Однако больше такой возможности нет. мы должны накапливать газ в подземных хранилищах, и сами имеем дефицит оборотных средств", - заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
В свою очередь, "Нафтогаз" заявил о готовности предоставить все необходимые материалы для анализа и обсуждения.
В компании напомнили, что в ноябре 2018 года "Укртрансгаз" предоставил возражения предложенным НКРЕКП "временных" тарифов на транспортировку газа, которые уменьшали доходную часть оператора ГТС на 20 млрд грн, или на 40%. Однако, регулятор не учел аргументы Укртрансгаза и принял заниженные тарифы.
Как сообщал УНН, "Укртрансгаз" заявил о невозможности проводить закупки газа и указал на накопление с момента запуска суточного балансировки участниками рынка газа долгов более чем 3 млрд грн, наибольшая доля из которых - в облгазов.
Ранее в "Укртрансгаз" указали, что не могут рассчитываться по контрактам закупок газа.
Также "Укртрансгаз" заявил, что не в состоянии выполнять кредитное соглашение с ЕБРР и ЕИБ.