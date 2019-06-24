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Причиною фінансових труднощів "Укртрансгазу" назвали штучно занижені тарифи на транспортування газу

Київ • УНН

 • 7487 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Причиною фінансових труднощів АТ "Укртрансгаз" є штучно занижені тарифи на транспортування та критичні недоліки кодексу газотранспортної системи. Про це повідомляє УНН з посиланням на департамент з комунікацій НАК "Нафтогаз України".

Причиною фінансових труднощів "Укртрансгазу" назвали штучно занижені тарифи на транспортування газу

Вказано, що команди "Нафтогазу України" і "Укртрансгазу" неодноразово попереджали про руйнівний вплив на фінансову стабільність оператора української ГТС кількох рішень регулятора ринку НКРЕКП. Серед них – зменшення тарифів на транспортування газу з травня 2019 року та критичні недоліки кодексу газотранспортної системи, які роблять можливим несанкціонований відбір значних обсягів газу операторами газороподільних мереж (облгазами).

"Вже півроку ми говоримо про те, що "Укртрансгаз" може стати банкрутом через штучно занижені тарифи та несанкціонований відбір газу. На жаль, відповідальні органи обрали стратегію ігнорування поганих новин, і ситуація стала критичною. "Нафтогаз" підтримував "Укртрансгаз", скільки це було можливо, і ми є найбільшим кредитором УТГ. Однак більше такої можливості немає. Ми мусимо накопичувати газ у підземних сховищах, і самі маємо дефіцит обігових коштів", - заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

У свою чергу, "Нафтогаз" заявив про готовність надати усі необхідні матеріали для аналізу та обговорення.

У компанії нагадали, що у листопаді 2018 року "Укртрансгаз" надав заперечення до запропонованих НКРЕКП "тимчасових" тарифів на транспортування газу, які зменшували дохідну частину оператора ГТС на 20 млрд грн, або на 40%. Однак, регулятор не врахував аргументи Укртрансгазу та ухвалив занижені тарифи.

Як повідомляв УНН, "Укртрансгаз" заявив про неможливість проводити закупівлі газу та вказав на накопичення з часу запуску добового балансування учасниками ринку газу боргів на понад 3 млрд грн, найбільша частка з яких — в облгазів.

Раніше в "Укртрансгазі" вказали, що не можуть розраховуватися за контрактами закупівель газу.

Також "Укртрансгаз" заявив, що не в змозі виконувати кредитну угоду з ЄБРР та ЄІБ.

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