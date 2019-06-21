Укртрансгаз заявив, що не в змозі виконувати кредитну угоду з ЄБРР та ЄІБ

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 17928 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 38673 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 45645 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 61538 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 79544 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 81256 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 161107 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 97662 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71314 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 322399 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
1м/с
58%
Популярнi новини

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 29675 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 43288 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 21549 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

15:01 • 18477 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 15926 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 161106 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 322397 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 256150 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 367388 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 378458 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 17926 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 13172 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 16035 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 21655 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 43396 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Укртрансгаз заявив, що не в змозі виконувати кредитну угоду з ЄБРР та ЄІБ

Київ • УНН

 • 12102 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. У зв’язку з критичним фінансовим становищем Укртрансгаз звернувся до Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку з пропозицією переглянути умови чинних кредитних угод по проекту модернізації газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород". Про це повідомила прес-служба "Укртрансгазу", передає УНН.

Укртрансгаз заявив, що не в змозі виконувати кредитну угоду з ЄБРР та ЄІБ

"Компанія звертається до банків з пропозицією провести консультації з урядом щодо визначення відповідальності сторін, механізму використання коштів та обслуговування кредиту після завершення процесу анбандлінгу, а також не вбачає можливим використання коштів по кредитній угоді з ЄБРР та ЄІБ в 2019 році", - зазначили в Укртрансгазі.

Як пояснили в компанії, по-перше, через встановлення НКРЕКП занижених тарифів і як результат значного погіршення фінансового стану підприємства – Укртрансгаз не може виконувати критерії фінансової стабільності, що визначені в кредитних угодах з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком. Ще в листопаді 2018 року на засіданнях регулятору щодо розгляду нових тарифів керівництво компанії попереджало, що заниження тарифів не дозволить Укртрансгазу використовувати кредит від європейських банків.

Зменшивши тарифи, НКРЕКП порушила окремі положення кредитних угод з ЄБРР та ЄІБ, якими гарантувала виконання кредиту. Регулятор зобов’язувався підтримувати належний рівень тарифів для Укртрансгазу, які дозволятимуть підприємству отримувати достатній рівень доходу та забезпечувати критерії фінансової стабільності.

Тому в зверненні до банку зазначається, що з метою ефективного використання кредитних ресурсів компанія пропонує переглянути критерії фінансової стабільності та внести відповідні зміни до кредитного договору.

По-друге, у зв’язку зі значним збільшенням ймовірності реалізації Газпромом сценарію "нульового транзиту" після 1 січня 2020 року, компанія вживає необхідних підготовчих та оптимізаційних заходів, в тому числі щодо визначення найбільш ефективного способу використання кредиту. Науково-технічною радою Укртрансгазу було прийнято рішення, що підвищення надійності і збільшення ефективності використання газопроводу можна реалізувати за рахунок значно меншого обсягу коштів. Тож компанія просить ЄБРР зменшити суму кредиту, оскільки для досягнення його основних цілей буде достатньо залучити 125 млн євро інвестицій (замість 300 млн євро запланованого обсягу кредитних коштів).

По-третє, прийняті Кабінетом міністрів України зміни до Постанови №496 про відокремлення функції транспортування природного газу, чітко визначають механізм подальшого використання об’єктів і майна ГТС, а також юридичних осіб, що відповідатимуть за використання цих матеріальних активів. В той же час оновлена Постанова прямо не врегульовує відносини Укртрансгазу з ЄБРР та ЄІБ в частині використання кредиту після відокремлення Оператора ГТС.

Нагадаємо, акціонерне товариство "Укртрансгаз" заявило про неможливість проводити закупівлі газу, що є передумовою виникнення надзвичайної ситуації державного рівня, та вказало на накопичення з часу запуску добового балансування учасниками ринку газу боргів на понад 3 млрд грн, найбільша частка з яких - в облгазів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,851.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,564.95