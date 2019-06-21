Укртрансгаз заявив, що не в змозі виконувати кредитну угоду з ЄБРР та ЄІБ

"Компанія звертається до банків з пропозицією провести консультації з урядом щодо визначення відповідальності сторін, механізму використання коштів та обслуговування кредиту після завершення процесу анбандлінгу, а також не вбачає можливим використання коштів по кредитній угоді з ЄБРР та ЄІБ в 2019 році", - зазначили в Укртрансгазі.

Як пояснили в компанії, по-перше, через встановлення НКРЕКП занижених тарифів і як результат значного погіршення фінансового стану підприємства – Укртрансгаз не може виконувати критерії фінансової стабільності, що визначені в кредитних угодах з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком. Ще в листопаді 2018 року на засіданнях регулятору щодо розгляду нових тарифів керівництво компанії попереджало, що заниження тарифів не дозволить Укртрансгазу використовувати кредит від європейських банків.

Зменшивши тарифи, НКРЕКП порушила окремі положення кредитних угод з ЄБРР та ЄІБ, якими гарантувала виконання кредиту. Регулятор зобов’язувався підтримувати належний рівень тарифів для Укртрансгазу, які дозволятимуть підприємству отримувати достатній рівень доходу та забезпечувати критерії фінансової стабільності.

Тому в зверненні до банку зазначається, що з метою ефективного використання кредитних ресурсів компанія пропонує переглянути критерії фінансової стабільності та внести відповідні зміни до кредитного договору.

По-друге, у зв’язку зі значним збільшенням ймовірності реалізації Газпромом сценарію "нульового транзиту" після 1 січня 2020 року, компанія вживає необхідних підготовчих та оптимізаційних заходів, в тому числі щодо визначення найбільш ефективного способу використання кредиту. Науково-технічною радою Укртрансгазу було прийнято рішення, що підвищення надійності і збільшення ефективності використання газопроводу можна реалізувати за рахунок значно меншого обсягу коштів. Тож компанія просить ЄБРР зменшити суму кредиту, оскільки для досягнення його основних цілей буде достатньо залучити 125 млн євро інвестицій (замість 300 млн євро запланованого обсягу кредитних коштів).

По-третє, прийняті Кабінетом міністрів України зміни до Постанови №496 про відокремлення функції транспортування природного газу, чітко визначають механізм подальшого використання об’єктів і майна ГТС, а також юридичних осіб, що відповідатимуть за використання цих матеріальних активів. В той же час оновлена Постанова прямо не врегульовує відносини Укртрансгазу з ЄБРР та ЄІБ в частині використання кредиту після відокремлення Оператора ГТС.

Нагадаємо, акціонерне товариство "Укртрансгаз" заявило про неможливість проводити закупівлі газу, що є передумовою виникнення надзвичайної ситуації державного рівня, та вказало на накопичення з часу запуску добового балансування учасниками ринку газу боргів на понад 3 млрд грн, найбільша частка з яких - в облгазів.