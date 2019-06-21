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Укртрансгаз заявил, что не в состоянии выполнять кредитное соглашение с ЕБРР и ЕИБ

Киев • УНН

 • 12102 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В связи с критическим финансовым положением Укртрансгаз обратился в Европейский банк реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка с предложением пересмотреть условия действующих кредитных соглашений по проекту модернизации газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород". Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза", передает УНН.

Укртрансгаз заявил, что не в состоянии выполнять кредитное соглашение с ЕБРР и ЕИБ

"Компания обращается к банкам с предложением провести консультации с правительством по определению ответственности сторон, механизма использования средств и обслуживания кредита после завершения процесса анбандлинга, а также не видит возможным использования средств по кредитному соглашению с ЕБРР и ЕИБ в 2019 году", - отметили в Укртрансгазе.

Как пояснили в компании, во-первых, путем установления НКРЭКУ заниженных тарифов и как результат значительного ухудшения финансового состояния предприятия - Укртрансгаз не может выполнять критерии финансовой стабильности, которые определены в кредитных соглашениях с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком. Еще в ноябре 2018 года на заседаниях регулятора по рассмотрению новых тарифов руководство компании предупреждало, что занижение тарифов не позволит Укртрансгазу использовать кредит от европейских банков.

Уменьшив тарифы, НКРЭКУ нарушила отдельные положения кредитных соглашений с ЕБРР и ЕИБ, которыми гарантировала выполнение кредита. Регулятор обязывался поддерживать надлежащий уровень тарифов для Укртрансгаза, которые позволят предприятию получать достаточный уровень дохода и обеспечивать критерии финансовой стабильности.

Поэтому в обращении в банк отмечается, что с целью эффективного использования кредитных ресурсов компания предлагает пересмотреть критерии финансовой стабильности и внести соответствующие изменения в кредитный договор.

Во-вторых, в связи со значительным увеличением вероятности реализации Газпромом сценария "нулевого транзита" после 1 января 2020 года, компания принимает необходимые подготовительных и оптимизационных мероприятий, в том числе по определению наиболее эффективного способа использования кредита. Научно-техническим советом Укртрансгаза было принято решение, что повышение надежности и увеличение эффективности использования газопровода можно реализовать за счет значительно меньшего объема средств. Поэтому компания просит ЕБРР уменьшить сумму кредита, поскольку для достижения его основных целей будет достаточно привлечь 125 млн евро инвестиций (вместо 300 млн евро запланированного объема кредитных средств).

В-третьих, принятые Кабинетом министров Украины изменения в Постановление №496 об отделении функции транспортировки природного газа, четко определяют механизм дальнейшего использования объектов и имущества ГТС, а также юридических лиц, отвечающих за использование этих материальных активов. В то же время обновленное Постановление прямо не регулирует отношения Укртрансгаза с ЕБРР и ЕИБ в части использования кредита после отделения Оператора ГТС.

Напомним, акционерное общество "Укртрансгаз" заявило о невозможности проводить закупки газа, что является предпосылкой возникновения чрезвычайной ситуации государственного уровня, и указало на накопление с момента запуска суточного балансировки участниками рынка газа долгов более чем 3 млрд грн, наибольшая доля из которых - в облгазов.

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