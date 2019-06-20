"Укртрансгаз" заявив про неможливість купувати газ на фоні боргів облгазів

КИЇВ. 20 червня. УНН. Акціонерне товариство "Укртрансгаз" заявило про неможливість проводити закупівлі газу, що є передумовою виникнення надзвичайної ситуації державного рівня, та вказало на накопичення з часу запуску добового балансування учасниками ринку газу боргів на понад 3 млрд грн, найбільша частка з яких - в облгазів. Про це УНН повідомили у прес-службі АТ.