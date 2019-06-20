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"Укртрансгаз" заявив про неможливість купувати газ на фоні боргів облгазів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Акціонерне товариство "Укртрансгаз" заявило про неможливість проводити закупівлі газу, що є передумовою виникнення надзвичайної ситуації державного рівня, та вказало на накопичення з часу запуску добового балансування учасниками ринку газу боргів на понад 3 млрд грн, найбільша частка з яких - в облгазів. Про це УНН повідомили у прес-службі АТ.

"Укртрансгаз" заявив про неможливість купувати газ на фоні боргів облгазів

Як вказано, за підсумками травня негативний небаланс, що виник за результатами операцій учасників ринку, становить 751 млн грн, при цьому позитивний небаланс становить 358 млн грн.

"Підсумком за три місяці функціонування ринку природного газу в режимі добового балансування, негативні небаланси учасників ринку сягнули 3 298 млн грн. За весь цей час "Укртрансгаз" отримав від замовників послуг транспортування оплату менше 2% від загальної заборгованості, або 63 млн грн. Найбільший борг у 3 220 млн грн накопичили облгази, з якого заборгованість підприємств під брендом РГК становить 2 465 млн грн", - зазначили у компанії.

"Укртрансгаз", як вказано, оплатив 340 млн грн позитивних небалансів, однак залишається винен ще 837 млн грн замовникам послуг транспортування газу. Найбільший борг наразі склався перед НАК "Нафтогаз України", обсяг позитивного небалансу якого, за підсумком трьох місяців, становить 407 млн грн.

"Як наслідок, "Укртрансгаз" не має можливості повністю погасити свої фінансові зобов’язання перед замовниками послуг транспортування та постачальниками газу для власних виробничо-технологічних потреб. 17 червня не відбулися чергові тендери на закупівлю газу на ВТВ через відмову участі потенційних постачальників. Неможливість проводити закупівлі газу є передумовою виникнення надзвичайної ситуації державного рівня. Укртрансгаз попередив про це НКРЕКП, Державну службу надзвичайних ситуацій України та Раду національної безпеки і оборони України", - вказали в АТ.

Раніше в "Укртрансгазі" вказали, що не можуть розраховуватися за контрактами закупівель газу.

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