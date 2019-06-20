"Укртрансгаз" заявил о невозможности покупать газ на фоне долгов облгазов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Акционерное общество "Укртрансгаз" заявило о невозможности проводить закупки газа, что является предпосылкой возникновения чрезвычайной ситуации государственного уровня, и указало на накопление с момента запуска суточной балансировки участниками рынка газа долгов на более чем 3 млрд грн, наибольшая доля из которых - у облгазов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АО.
Как указано, по итогам мая отрицательный небаланс, возникший по результатам операций участников рынка, составляет 751 млн грн, при этом положительный небаланс составляет 358 млн грн.
"Итогом за три месяца функционирования рынка природного газа в режиме суточной балансировки, негативные небалансы участников рынка достигли 3298 млн грн. За все это время "Укртрансгаз" получил от заказчиков услуг транспортировки оплату менее 2% от общей задолженности, или 63 млн грн. Наибольший долг в 3220 млн грн накопили облгазы, с которого задолженность предприятий под брендом РГК составляет 2465 млн грн", - отметили в компании.
"Укртрансгаз", как указано, оплатил 340 млн грн положительных небалансов, однако остается должен еще 837 млн грн заказчикам услуг по транспортировке газа. Наибольший долг сейчас сложился перед НАК "Нафтогаз Украины", объем положительного небаланса которого, по итогам трех месяцев, составляет 407 млн грн.
"Как следствие, "Укртрансгаз" не имеет возможности полностью погасить свои финансовые обязательства перед заказчиками услуг транспортировки и поставщиками газа для собственных производственно-технологических нужд. 17 июня не состоялись очередные тендеры на закупку газа на ПТН из-за отказа участия потенциальных поставщиков. Невозможность проводить закупки газа являются предпосылкой возникновения чрезвычайной ситуации государственного уровня. "Укртрансгаз" предупредил об этом НКРЭКУ, Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины", - указали в АО.
Ранее в "Укртрансгаз" указали, что не могут рассчитываться по контрактам закупок газа.