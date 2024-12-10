«Приблизились к достижению цели": в рф намекнули на завершение войны
Киев • УНН
Руководитель службы внешней разведки РФ Нарышкин утверждает о стратегическом превосходстве на всех участках фронта. По его словам, российские войска близки к достижению своих целей, а ВСУ якобы на грани развала.
руководитель службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступил с заявлением, что в так называемой спецоперации рф вроде бы уже «приблизились к цели».
Передает УНН со ссылкой на росСМИ
Детали
руководитель российского СВР Сергей Нарышкин заявил, что якобы "стратегическая инициатива на всех участках принадлежит" рф; по его словам Россия близка к достижению поставленных целей"; якобы ВСУ "находятся на грани развала.
Напомним
Новоизбранный президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским и французскими лидерами в Париже саявил, что Украина стремится заключить мир с Россией. Трамп добавил, что формулирует концепцию, как завершить эту "бессмысленную войну".