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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Приблизились к достижению цели": в рф намекнули на завершение войны

«Приблизились к достижению цели": в рф намекнули на завершение войны

Киев  •  УНН

 • 586 просмотра

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Руководитель службы внешней разведки РФ Нарышкин утверждает о стратегическом превосходстве на всех участках фронта. По его словам, российские войска близки к достижению своих целей, а ВСУ якобы на грани развала.

руководитель службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступил с заявлением, что в так называемой спецоперации рф вроде бы уже «приблизились к цели».

Передает УНН со ссылкой на росСМИ

Детали

руководитель российского СВР Сергей Нарышкин заявил, что якобы "стратегическая инициатива на всех участках принадлежит" рф; по его словам Россия близка к достижению поставленных целей"; якобы ВСУ "находятся на грани развала.

Напомним

Новоизбранный президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским и французскими лидерами в Париже саявил, что Украина стремится заключить мир с Россией. Трамп добавил, что формулирует концепцию, как завершить эту "бессмысленную войну".

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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