При содействии Кравченко разоблачен чиновник налоговой в Киевской области, вымогавший взятки у предпринимателей
Киев • УНН
СБУ при содействии руководителя ГНС Кравченко разоблачила коррупционную схему в налоговой службе Киевской области. Чиновник обещал не мешать бизнесу за 1,6% от операций.
При содействии руководства ГНС Украины правоохранители разоблачили во взяточничестве с предпринимателей чиновника одного из управлений налоговой службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.
Служба безопасности при содействии руководства Государственной налоговой службы Украины ликвидировала коррупционную схему, действовавшую в одном из подразделений ГНС в Киевской области. В результате комплексных мероприятий разоблачен руководитель одного из управлений налоговой службы
Как сообщается, за ежемесячную оплату в размере 1,6% от общей суммы товарных операций 38-летний чиновник обещал не чинить препятствия коммерсантам в бизнесе.
Злоумышленник был задержан "на горячем" при получении 735 тысяч гривен.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), фигуранту сообщено о подозрении.
В настоящее время суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники ГУ СБУ г. Киева и Киевской области совместно со следователями ГУ НП в Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.
Напомним
В феврале в Киевской местной прокуратуре сообщали, что чиновник налоговой инспекции Киевщины подозревается в систематическом получении взяток от предпринимателей. Тогда операции правоохранителей способствовал глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.