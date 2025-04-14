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Financial Times

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The Guardian

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За сприяння Кравченка викрито посадовця податкової на Київщині, який вимагав хабарі з підприємців

Київ • УНН

 • 8746 перегляди

СБУ за сприяння керівника ДПС Кравченка викрила корупційну схему в податковій службі Київщини. Посадовець обіцяв не заважати бізнесу за 1,6% від операцій.

За сприяння Кравченка викрито посадовця податкової на Київщині, який вимагав хабарі з підприємців

За сприяння керівництва ДПС України правоохоронці викрити на вимаганні хабарів з підприємців посадовця одного з управлінь податкової служби. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Служба безпеки за сприяння керівництва Державної податкової служби України ліквідувала корупційну схему, яка діяла в одному із підрозділів ДПС у Київській області. У результаті комплексних заходів викрито керівника одного із управлінь податкової служби

- йдеться у повідомленні. 

Як повідомляється, за щомісячну оплату в розмірі 1,6 % від загальної суми товарних операцій 38-річний чиновник обіцяв не чинити перешкоди комерсантам у бізнесі.

Зловмисника затримали "на гарячому" під час отримання 735 тисяч гривень.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), фігуранту повідомлено про підозру.

Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники ГУ СБУ м. Києва та Київської області спільно зі слідчими ГУ НП в Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо 

У лютому в Київській міській прокуратурі повідомляли, що посадовець податкової інспекції Київщини підозрюється у систематичному отриманні хабарів від підприємців. Тоді операції правоохоронців сприяв голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ЕкономікаКримінал та НП
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