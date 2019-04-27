При подрыве автомобиля в Ракке погибли 10 человек

9 апреля взрыв прогремел на улице Нур в Ракке у блокпоста СДС, тогда погибли 13 человек.

По свидетельству телеканала, банды ИГ, несмотря на поражение от курдов в конце марта в Эль-Багузи на Восточном берегу Евфрата, продолжают орудовать в Сирийской пустыне и нападают на патрули СДС. Они осуществляют также вылазки против сирийской армии и устраивают засады на дорогах, по которым передвигаются колонны с оружием и продовольствием.

Напомним, Ракка, которая служила главным форпостом ИГ в Сирии, была освобождена 17 октября 2017 года формированиями СДС при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США.

Напомним, 24 апреля в Шри-Ланке произошло три контролируемых взрыва.

Восемь взрывов, по три из которых - в церквях и фешенебельных отелях, состоялись в католическую Пасху, 21 апреля, в Шри-Ланке, некоторые из них, по словам чиновников, были атаками террористов-смертников, рассчитанными на то, чтобы было максимальное количество жертв среди верующих, которые посещали пасхальные богослужения. Погибли по меньшей мере 259 человек.

Как сообщал УНН, "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке.