При підриві автомобіля в Ракку загинули 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Бойовики з терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) підірвали в п'ятницю ввечері замінований автомобіль в місті Ракка (приблизно 520 км від Дамаска). Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал Al Mayadeen. За його інформацією, теракт був влаштований біля будівлі казарми "Сил демократичної Сирії" (СДС), загинули щонайменше 10 курдських бійців.
9 квітня вибух прогримів на вулиці Нур в Ракку біля блокпоста СДС, тоді загинули 13 осіб.
За свідченням телеканалу, банди ІД, незважаючи на поразку від курдів в кінці березня в Ель-Багузі на Східному березі Євфрату, продовжують орудувати в Сирійській пустелі і нападають на патрулі СДС. Вони здійснюють також вилазки проти сирійської армії і влаштовують засідки на дорогах, по яких пересуваються колони зі зброєю і продовольством.
Нагадаємо, Ракка, яка служила головним форпостом ІД в Сирії, була звільнена 17 жовтня 2017 року формуваннями СДС за підтримки ВПС міжнародної коаліції на чолі з США.
Нагадаємо, 24 квітня в Шрі-Ланці сталося три контрольованих вибухи.
Вісім вибухів, по три з яких — у церквах і фешенебельних готелях, відбулися в католицький Великдень, 21 квітня, в Шрі-Ланці, деякі з них, за словами чиновників, були атаками терористів-смертників, розрахованими на те, щоб була максимальна кількість жертв серед віруючих, які відвідували великодні богослужіння. Загинули щонайменше 259 осіб.
Як повідомляв УНН, “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за вибухи в Шрі-Ланці.