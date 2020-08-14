Президенты Литвы и Эстонии обсудят ситуацию в Беларуси

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81024 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101556 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126152 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107054 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127006 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101157 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101985 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103990 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101939 просмотра

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Президенты Литвы и Эстонии обсудят ситуацию в Беларуси

Президенты Литвы и Эстонии обсудят ситуацию в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 9412 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Литовской Республики Гитанас Науседа в пятницу встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которая прибудет в Литву с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы, передает УНН.

“Во время встречи планируется обсудить вопросы двустороннего литовско-эстонского, а также многостороннего сотрудничества в области безопасности и обороны, развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, повестку дня Европейского Союза, программу ЕС „Восточное партнерство“, проблематику Белорусской АЭС и ситуацию в Беларуси”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый визит действующего руководителя Эстонии в Литву, который организован по приглашению президента Литвы, сделанном им во время визита в Эстонию 20 августа 2019 года. В ходе рабочего визита глава Эстонии также встретится с председателем Сейма Викторасом Пранцкетисом. По итогам визита планируется пресс-конференция президентов.

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Напомним, президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши призвали президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить применение силы против своего народа, освободить всех задержанных протестующих, а также начать диалог с белорусским народом. В случае выполнения белорусскими властями этих предпосылок, сотрудничество страны с международным сообществом будет сохранено.

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