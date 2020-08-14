Президенти Литви та Естонії обговорять ситуацію в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа у п’ятницю зустрінеться з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яке прибуде до Литви з робочим візитом. Про це повідомляє пресслужба президента Литви, передає УНН.
“Під час зустрічі планується обговорити питання двостороннього литовсько-естонського, а також багатостороннього співробітництва в галузі безпеки і оборони, розвиток енергетичної і транспортної інфраструктури, порядок денний Європейського союзу, програму ЄС „Східне партнерство“, проблематику Білоруської АЕС і ситуацію в Білорусі”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це перший візит чинного керівника Естонії в Литву, який організований на запрошення президента Литви, зробленому ним під час візиту до Естонії 20 серпня 2019 року. В ході робочого візиту глава Естонії також зустрінеться з Головою Сейму Вікторасом Пранцкетісом. За підсумками візиту планується пресконференція президентів.
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Нагадаємо, президенти Литви, Естонії, Латвії та Польщі закликали президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити застосування сили проти свого народу, звільнити всіх затриманих протестувальників, а також розпочати діалог з білоруським народом. У разі виконання білоруською владою цих передумов, співпраця країни з міжнародною спільнотою буде збережена.