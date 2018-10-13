Президента призвали перенести посольство Украины в Израиле в Иерусалим
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали перенести посольство Украины в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Главы государства, передает УНН.
"Предлагаю перенести посольство Украины в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим", - говорится в петиции, которую подал Владимир Хома.
Соответствующее предложение было зарегистрировано 12 октября.
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Автор отмечает, что "несмотря на политические и экономические нюансы, считаю необходимым для нашего государства осуществить этот духовный шаг".
"В духовных вопросах компромиссов быть не может", - отметил Хома.
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Отметим, что сейчас петиция набрала три голоса из 25 тыс. необходимых.
Ранее в МИД Украины прокомментировали ситуацию относительно статуса Иерусалима.