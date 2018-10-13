Президента закликали перенести посольство України в Ізраїлі до Єрусалиму
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали перенести посольство України в Ізраїлі із Тель-Авіва до Єрусалиму. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Глави держави, передає УНН.
"Пропоную перенести посольство України в Ізраїлі із Тель-Авіва до Єрусалиму", - йдеться у петиції, яку подав Володимир Хома.
Відповідна пропозиція була зареєстрована 12 жовтня.
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Автор наголошує, що "не зважаючи на політичні та економічні нюанси, вважаю за необхідне для нашої держави здійснити цей духовний крок".
"У духовних питаннях компромісів бути не може", - зазначив Хома.
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Відзначимо, що наразі петиція набрала три голоси із 25 тис. необхідних.
Раніше у МЗС України прокоментували ситуацію щодо статусу Єрусалима.