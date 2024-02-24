Президент Зеленский: Совместно победим - Обращение к лидерам G7
Киев • УНН
Президент Зеленский поблагодарил мировых лидеров за поддержку Украины в течение последних двух лет войны с рф и призвал к дальнейшему единству и действиям для достижения победы.
В день второй годовщины начала полномасштабного вторжения рф Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам с благодарностью и призывом к совместным действиям, передает УНН со ссылкой на офис Президента.
Глава государства начал свое обращение благодарностью за важную поддержку, которую получает Украина от мировых держав. Президент выразил признание за тот период, когда "мы начинали наш путь вместе два года назад, не зная, какие испытания будут перед нами". Сейчас он убежден, что лидерство стран-демократий способно восстанавливать безопасность.
Также Зеленский поделился мнением, что путин может проиграть войну. Он отметил, что это будет победа глобального сообщества народов и международного права.
Мы уже смогли многое сделать, и мир чувствует, что путин может проиграть войну. И когда он проиграет, это будет означать, что выиграет не просто кто-то один в мире, а все глобальное сообщество народов и международное право как таковое. Мы должны это обеспечить
Зеленский призвал к единству в противостоянии амбициям и реваншизму, подчеркивая, что это возможно только вместе с теми, кто испытывает последствия агрессии.
Обращение также содержало слова благодарности каждому мировому лидеру, которые активно приняли участие в поддержке Украины и выступают за ее безопасность и демократию. Президент выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и реализацию всех договоренностей для достижения общей победы.
Я благодарю каждого из вас за ваше лидерство, неравнодушие и за то, что мир действительно будет уверен в вас. Вы очень хорошо знаете все, что нам нужно, чтобы защитить наше небо, укрепить нашу армию на суше. И вы знаете все, что нам нужно для поддержания и продолжения нашего успеха в море. И вы прекрасно знаете, что все это нам нужно вовремя, и мы рассчитываем на вас
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Президент Зеленский: Совместно победим - Обращение к лидерам G7
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