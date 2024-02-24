Президент Зеленський: Спільно переможемо – Звернення до лідерів G7

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10517 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 72870 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156238 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 154027 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126911 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134330 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86050 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93450 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99046 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89792 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 7096 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5886 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 6172 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 5082 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 5278 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 154027 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224628 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373955 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310098 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418142 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3308 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15197 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32039 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28819 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126911 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Президент Зеленський: Спільно переможемо – Звернення до лідерів G7

Київ • УНН

 • 30275 перегляди

Президент Зеленський подякував світовим лідерам за підтримку України протягом останніх двох років війни з рф і закликав до подальшої єдності та дій для досягнення перемоги.

Президент Зеленський: Спільно переможемо – Звернення до лідерів G7

У день другої річниці початку повномасштабного вторгнення рф Президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів з вдячністю та закликом до спільної дії, передає УНН із посиланням на офіс Президента.

Глава держави розпочав своє звернення подякою за важливу підтримку, яку отримує Україна від світових держав. Президент висловив визнання за той період, коли "ми починали наш шлях разом два роки тому, не знаючи, які випробування будуть перед нами". Зараз він переконаний, що лідерство країн-демократій здатне відновлювати безпеку.

Також Зеленський поділився думкою, що путін може програти війну. Він наголосив на тому, що це буде перемога глобальної спільноти народів і міжнародного права.

Ми вже змогли багато зробити, і світ відчуває, що путін може програти війну. І коли він програє, це означатиме, що виграє не просто хтось один у світі, а вся глобальна спільнота народів і міжнародне право як таке. Мусимо це забезпечити

– заявив Володимир Зеленський.

Зеленський закликав до єдності у протистоянні амбіціям та реваншизму, підкреслюючи, що це можливо лише разом із тими, хто відчуває наслідки агресії.

Звернення також містило слова вдячності кожному світовому лідерові, які активно взяли участь у підтримці України та виступають за її безпеку та демократію. Президент висловив надію на подальшу співпрацю та реалізацію усіх домовленостей для досягнення спільної перемоги.

Я дякую кожному з вас за ваше лідерство, небайдужість і за те, що світ справді буде впевнений у вас. Ви дуже добре знаєте все, що нам потрібно, щоб захистити наше небо, зміцнити нашу армію на суші. І ви знаєте все, що нам потрібно для підтримки та продовження нашого успіху в морі. І ви чудово знаєте, що все це нам потрібно вчасно, і ми розраховуємо на вас 

– подякував Володимир Зеленський.

Формат зустрічей з президенткою Єврокомісії та премʼєром Бельгії підкреслює пріоритет у відносинах з ЄС на цей рік – Зеленський24.02.24, 20:26 • 27931 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,612.91