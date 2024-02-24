Президент Зеленський: Спільно переможемо – Звернення до лідерів G7

У день другої річниці початку повномасштабного вторгнення рф Президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів з вдячністю та закликом до спільної дії, передає УНН із посиланням на офіс Президента.

Глава держави розпочав своє звернення подякою за важливу підтримку, яку отримує Україна від світових держав. Президент висловив визнання за той період, коли "ми починали наш шлях разом два роки тому, не знаючи, які випробування будуть перед нами". Зараз він переконаний, що лідерство країн-демократій здатне відновлювати безпеку.

Також Зеленський поділився думкою, що путін може програти війну. Він наголосив на тому, що це буде перемога глобальної спільноти народів і міжнародного права.

Ми вже змогли багато зробити, і світ відчуває, що путін може програти війну. І коли він програє, це означатиме, що виграє не просто хтось один у світі, а вся глобальна спільнота народів і міжнародне право як таке. Мусимо це забезпечити – заявив Володимир Зеленський.

Зеленський закликав до єдності у протистоянні амбіціям та реваншизму, підкреслюючи, що це можливо лише разом із тими, хто відчуває наслідки агресії.

Звернення також містило слова вдячності кожному світовому лідерові, які активно взяли участь у підтримці України та виступають за її безпеку та демократію. Президент висловив надію на подальшу співпрацю та реалізацію усіх домовленостей для досягнення спільної перемоги.

Я дякую кожному з вас за ваше лідерство, небайдужість і за те, що світ справді буде впевнений у вас. Ви дуже добре знаєте все, що нам потрібно, щоб захистити наше небо, зміцнити нашу армію на суші. І ви знаєте все, що нам потрібно для підтримки та продовження нашого успіху в морі. І ви чудово знаєте, що все це нам потрібно вчасно, і ми розраховуємо на вас – подякував Володимир Зеленський.

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