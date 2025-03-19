Президент: "Я верю, что в этом году война может закончиться достойным миром"
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил, что война может закончиться в этом году, но Украине нужны гарантии безопасности. Также он сообщил о запланированном разговоре с Дональдом Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности окончания войны в этом году. Впрочем, для этого Украине нужны гарантии безопасности. Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает УНН.
"Я верю, что в этом году война может закончиться достойным миром. Но обязательно нужны гарантии безопасности для Украины, иначе Путин придет снова с войной, и это его сущность", - заявил Президент во время пресс-конференции.
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Владимир Зеленский также заявил, что сегодня у него будет разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Также Президент подчеркнул, что признание оккупированных территорий россией неприемлемо. Любые переговоры с рф хрупкие, но Украина стремится к справедливому миру.