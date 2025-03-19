Президент: "Я вірю, що цього року війна може закінчитись достойним миром"

Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість закінчення війни цього року. Втім для цього Україні потрібні гарантії безпеки. Про це він сказав під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, передає УНН.

"Я вірю, що цього року війна може закінчитись достойним миром. Але обов'язково потрібні гарантії безпеки для України, інакше Путін прийде знову з війною і це його сутність", - заявив Президент під час пресконференції.

Доповнення

Володимир Зеленський також заявив, що сьогодні у нього буде розмова з президентом США Дональдом Трампом.

Також Президент наголосив, що визнання окупованих територій росією є неприйнятним. Будь-які перемовини з рф є крихкими, але Україна прагне справедливого миру.