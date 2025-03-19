Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Для України "червоною лінією" є визнання українських тимчасово окупованих територій росією, "ми на це не підемо". Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Гельсінкі у середу, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання журналістів про те, що буде робити Україна, якщо США погодяться на вимоги путіна щодо мирної угоди віддати окуповані території рф Зеленський відповів, що будь-які перемовини з росією є надзвичайно крихким процесом.

"Будь-які перемовини - це дуже крихка спроможність закінчити війну. Особливо, якщо це стосується "рускіх", які демонструють неготовність до закінчення війни. Що стосується територій, напевно, це буде одним із таких чутливих і складних питань на майбутніх перемовинах", - заявив Зеленський.

Перший крок все одно це безумовне припинення вогню, навіть якщо до нього треба пройти якісь шляхи, як от тиша в небі, на морі, але все одно дійде до тиші по всьому фронту. Це правильні кроки, якщо ми дійсно хочемо закінчити війну справедливим миром. І тоді вже будемо переходити до інших питань, серед яких, я впевнений, будуть підійматись територіальне питання. Для нас червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій росією. Ми на це не підемо - наголосив Глава держави.

Доповнення

Україна на переговорах у Джидді 11 березня підтримала пропозицію США щодо безумовного 30-денного припинення вогню. Як один із перших кроків до миру запропонувала обмін військовополонених, звільнення цивільних та повернення депортованих дітей, про що повідомив учасник переговорів, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Водночас, з його слів, питання моніторингу режиму тиші потребує чітких механізмів та фахових напрацювань.

Окремо наголошено на українських "червоних лініях". Україна не обговорює нейтральний статус і скорочення чисельності своїх Збройних Сил. Ми ніколи не визнаємо жодні тимчасово окуповані території російськими, зазначив керівник ОП.

Після переговорів у Джидді відбулися американсько-російські консультації, а 18 березня - переговори президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна.

Перед переговорами Трамп казав, що обговорення з путіним стосуватиметься "землі"; "електростанції" та "поділу певних активів".

Ми обговорювали з Україною ділянки землі, які будуть збережені та втрачені, в тому числі і ЗАЕС - Трамп

путін під час телефонної розмови з Трампом погодився обмежити російські атаки на українські енергетичні активи, але відмовився погодитися на ширше 30-денне припинення вогню, як того прагнули США, а також вимагав від США та інших країн припинити передачу зброї та розвідданих. Вони розмовляли понад 90 хвилин.