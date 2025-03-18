Україна не обговорює нейтральний статус і зменшення чисельності ЗСУ - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів про "червоні лінії" в переговорному процесі щодо досягнення справедливого й тривалого миру для України. Про це він сказав під час зустрічі представниками громадянського суспільства, пише УНН.

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Андрій Єрмак повідомив, що на зустрічі в Джидді Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного 30-денного припинення вогню та запропонувала як один із перших кроків до миру обмін військовополонених, звільнення цивільних та повернення дітей.

За словами очільника ОП, у зв’язку з цим сьогодні важливі фахові експертні напрацювання, зокрема щодо моніторингу режиму тиші.

Він також наголосив на "червоних лініях". За його словами, українська сторона не обговорює нейтральний статус і зменшення чисельності Збройних Сил.

Україна ніколи не визнає жодні тимчасово окуповані території російськими. Крім того, надзвичайно важливим є питання гарантій безпеки, які мають бути чіткими й дієвими - додав Андрій Єрмак.

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