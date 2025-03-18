Украина не обсуждает нейтральный статус и уменьшение численности ВСУ - Ермак
Киев • УНН
Украина не обсуждает нейтральный статус и уменьшение численности ВСУ. Также, наше государство не признает временно оккупированные территории российскими.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал о "красных линиях" в переговорном процессе по достижению справедливого и длительного мира для Украины. Об этом он сказал во время встречи с представителями гражданского общества, пишет УНН.
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Андрей Ермак сообщил, что на встрече в Джидде Украина поддержала предложение США о безусловном 30-дневном прекращении огня и предложила как один из первых шагов к миру обмен военнопленных, освобождение гражданских и возвращение детей.
По словам главы ОП, в связи с этим сегодня важны профессиональные экспертные наработки, в частности по мониторингу режима тишины.
Он также подчеркнул "красные линии". По его словам, украинская сторона не обсуждает нейтральный статус и уменьшение численности Вооруженных Сил.
Украина никогда не признает никакие временно оккупированные территории российскими. Кроме того, чрезвычайно важным является вопрос гарантий безопасности, которые должны быть четкими и действенными
Зеленский: Украина готова к 30-дневному прекращению огня, но рф должна прекратить выдвигать требования17.03.25, 22:24 • 16835 просмотров