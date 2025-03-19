Зеленский: признание украинских временно оккупированных территорий россией является "красной линией", мы на это не пойдем

Для Украины "красной линией" является признание украинских временно оккупированных территорий россией, "мы на это не пойдем". Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки в среду, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос журналистов о том, что будет делать Украина, если США согласятся на требования путина по мирному соглашению отдать оккупированные территории рф Зеленский ответил, что любые переговоры с россией являются чрезвычайно хрупким процессом.

"Любые переговоры - это очень хрупкая способность закончить войну. Особенно, если это касается "русских", которые демонстрируют неготовность к окончанию войны. Что касается территорий, наверное, это будет одним из таких чувствительных и сложных вопросов на будущих переговорах", - заявил Зеленский.

Первый шаг все равно это безусловное прекращение огня, даже если к нему надо пройти какие-то пути, как вот тишина в небе, на море, но все равно дойдет до тишины по всему фронту. Это правильные шаги, если мы действительно хотим закончить войну справедливым миром. И тогда уже будем переходить к другим вопросам, среди которых, я уверен, будут подниматься территориальный вопрос. Для нас красной линией является признание украинских временно оккупированных территорий россией. Мы на это не пойдем - подчеркнул Глава государства.

Дополнение

Украина на переговорах в Джидде 11 марта поддержала предложение США о безусловном 30-дневном прекращении огня. В качестве одного из первых шагов к миру предложила обмен военнопленных, освобождение гражданских и возвращение депортированных детей, о чем сообщил участник переговоров, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В то же время, по его словам, вопрос мониторинга режима тишины требует четких механизмов и профессиональных наработок.

Отдельно указано на украинские "красные линии". Украина не обсуждает нейтральный статус и сокращение численности своих Вооруженных Сил. Мы никогда не признаем никакие временно оккупированные территории российскими, отметил руководитель ОП.

После переговоров в Джидде состоялись американско-российские консультации, а 18 марта - переговоры президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина.

Перед переговорами Трамп говорил, что обсуждение с путиным будет касаться "земли"; "электростанции" и "разделения определенных активов".

путин во время телефонного разговора с Трампом согласился ограничить российские атаки на украинские энергетические активы, но отказался согласиться на более широкое 30-дневное прекращение огня, как того стремились США, а также требовал от США и других стран прекратить передачу оружия и разведданных. Они разговаривали более 90 минут.