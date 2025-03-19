Зеленский: признание украинских временно оккупированных территорий россией является "красной линией", мы на это не пойдем

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16417 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30309 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65545 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214817 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123214 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392352 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311207 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213857 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244292 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255155 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23416 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46101 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132658 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15411 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14730 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132669 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214819 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392353 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254606 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311208 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3386 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14735 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46109 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72206 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57283 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Зеленский: признание украинских временно оккупированных территорий россией является "красной линией", мы на это не пойдем

Киев • УНН

 • 150650 просмотра

Президент Украины заявил, что признание оккупированных территорий россией является неприемлемым. Любые переговоры с рф являются хрупкими, но Украина стремится к справедливому миру.

Зеленский: признание украинских временно оккупированных территорий россией является "красной линией", мы на это не пойдем

Для Украины "красной линией" является признание украинских временно оккупированных территорий россией, "мы на это не пойдем". Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки в среду, передает корреспондент УНН.

Детали 

На вопрос журналистов о том, что будет делать Украина, если США согласятся на требования путина по мирному соглашению отдать оккупированные территории рф Зеленский ответил, что любые переговоры с россией являются чрезвычайно хрупким процессом.

"Любые переговоры - это очень хрупкая способность закончить войну. Особенно, если это касается "русских", которые демонстрируют неготовность к окончанию войны. Что касается территорий, наверное, это будет одним из таких чувствительных и сложных вопросов на будущих переговорах", - заявил Зеленский.

Первый шаг все равно это безусловное прекращение огня, даже если к нему надо пройти какие-то пути, как вот тишина в небе, на море, но все равно дойдет до тишины по всему фронту. Это правильные шаги, если мы действительно хотим закончить войну справедливым миром. И тогда уже будем переходить к другим вопросам, среди которых, я уверен, будут подниматься территориальный вопрос. Для нас красной линией является признание украинских временно оккупированных территорий россией. Мы на это не пойдем

- подчеркнул Глава государства.

Дополнение

Украина на переговорах в Джидде 11 марта поддержала предложение США о безусловном 30-дневном прекращении огня. В качестве одного из первых шагов к миру предложила обмен военнопленных, освобождение гражданских и возвращение депортированных детей, о чем сообщил участник переговоров, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. В то же время, по его словам, вопрос мониторинга режима тишины требует четких механизмов и профессиональных наработок.

Отдельно указано на украинские "красные линии". Украина не обсуждает нейтральный статус и сокращение численности своих Вооруженных Сил. Мы никогда не признаем никакие временно оккупированные территории российскими, отметил руководитель ОП.

После переговоров в Джидде состоялись американско-российские консультации, а 18 марта - переговоры президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина.

Перед переговорами Трамп говорил, что обсуждение с путиным будет касаться "земли"; "электростанции" и "разделения определенных активов".

путин во время телефонного разговора с Трампом согласился ограничить российские атаки на украинские энергетические активы, но отказался согласиться на более широкое 30-дневное прекращение огня, как того стремились США, а также требовал от США и других стран прекратить передачу оружия и разведданных. Они разговаривали более 90 минут.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
Хельсинки
Александр Стабб
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77