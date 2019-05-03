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Президент образовал делегацию Украины на заседание "Австралийской группы"

Президент образовал делегацию Украины на заседание "Австралийской группы"

Киев  •  УНН

 • 16539 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Действующий Президент Украины Петр Порошенко создал делегацию Украины на Пленарное заседание международного режима экспортного контроля "Австралийская группа". Об этом говорится в указе Президента №181/2019, передает УНН.

"Образовать делегацию Украины на Пленарное заседание международного режима экспортного контроля "Австралийская группа" (3-7 июня 2019 года, г. Париж, Французская Республика)", - говорится в документе.

В состав делегации вошли:

  • ШАМШУР Олег Владиславович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Французской Республике, глава делегации;
  • КАСЬЯНОВ Андрей Юрьевич - советник отдела новых вызовов и угроз - секретариата Национального органа Украины по выполнению Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины, заместитель главы делегации;
  • САМОЙЛОВА Оксана Александровна - главный специалист отдела обеспечения выполнения международных обязательств Украины в сфере нераспространения и экспортного контроля Департамента аналитической и правовой работы, межведомственной и международного взаимодействия Государственной службы экспортного контроля Украины;
  • СКИПАЛЬСКИЙ Андрей Петрович - генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Также указом поручено Министерству иностранных дел Украины утвердить указания делегации Украины на Пленарное заседание международного режима экспортного контроля "Австралийская группа".

А Кабинету Министров Украины - обеспечить в установленном порядке финансирование участия делегации в пленарном заседании международного режима экспортного контроля "Австралийская группа".

Справка: Австралийская группа - международная организация, деятельность которой направлена на минимизацию риска распространения химического и биологического оружия в результате поставок различного рода материалов странами-экспортерами или странами, через территорию которых осуществляется перевалка этих материалов.

Как сообщал УНН, Порошенко создал делегацию Украины для участия в слушаниях по делам Украины против РФ по иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

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