Президент образовал делегацию Украины на заседание "Австралийской группы"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Действующий Президент Украины Петр Порошенко создал делегацию Украины на Пленарное заседание международного режима экспортного контроля "Австралийская группа". Об этом говорится в указе Президента №181/2019, передает УНН.
"Образовать делегацию Украины на Пленарное заседание международного режима экспортного контроля "Австралийская группа" (3-7 июня 2019 года, г. Париж, Французская Республика)", - говорится в документе.
В состав делегации вошли:
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- ШАМШУР Олег Владиславович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Французской Республике, глава делегации;
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- КАСЬЯНОВ Андрей Юрьевич - советник отдела новых вызовов и угроз - секретариата Национального органа Украины по выполнению Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины, заместитель главы делегации;
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- САМОЙЛОВА Оксана Александровна - главный специалист отдела обеспечения выполнения международных обязательств Украины в сфере нераспространения и экспортного контроля Департамента аналитической и правовой работы, межведомственной и международного взаимодействия Государственной службы экспортного контроля Украины;
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- СКИПАЛЬСКИЙ Андрей Петрович - генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
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Также указом поручено Министерству иностранных дел Украины утвердить указания делегации Украины на Пленарное заседание международного режима экспортного контроля "Австралийская группа".
А Кабинету Министров Украины - обеспечить в установленном порядке финансирование участия делегации в пленарном заседании международного режима экспортного контроля "Австралийская группа".
Справка: Австралийская группа - международная организация, деятельность которой направлена на минимизацию риска распространения химического и биологического оружия в результате поставок различного рода материалов странами-экспортерами или странами, через территорию которых осуществляется перевалка этих материалов.
Как сообщал УНН, Порошенко создал делегацию Украины для участия в слушаниях по делам Украины против РФ по иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.