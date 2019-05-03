Президент утворив делегацію України на засідання "Австралійської групи"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Чинний Президент України Петро Порошенко утворив делегацію України на Пленарне засідання міжнародного режиму експортного контролю "Австралійська група". Про це йдеться в указі Президента №181/2019, передає УНН.
"Утворити делегацію України на Пленарне засідання міжнародного режиму експортного контролю "Австралійська група" (3-7 червня 2019 року, м.Париж, Французька Республіка)", - йдеться в документі.
До складу делегації увійшли:
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- ШАМШУР Олег Владиславович - Надзвичайний і Повноважний Посол України у Французькій Республіці, глава делегації;
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- КАСЬЯНОВ Андрій Юрійович - радник відділу нових викликів і загроз - секретаріату Національного органу України з виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України, заступник глави делегації;
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- САМОЙЛОВА Оксана Олександрівна - головний спеціаліст відділу забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у сфері нерозповсюдження та експортного контролю Департаменту аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Державної служби експортного контролю України;
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- СКІПАЛЬСЬКИЙ Андрій Петрович - генеральний директор Директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
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Також указом доручено Міністерству закордонних справ України затвердити вказівки делегації України на Пленарне засідання міжнародного режиму експортного контролю "Австралійська група".
А Кабінету Міністрів України – забезпечити в установленому порядку фінансування участі делегації в Пленарному засіданні міжнародного режиму експортного контролю "Австралійська група".
Довідка: Австралійська група — міжнародна організація, діяльність якої спрямована на мінімізацію ризику поширення хімічної і біологічної зброї у результаті поставок різного роду матеріалів країнами-експортерами або країнами, через територію яких здійснюється перевалка цих матеріалів.
Як повідомляв УНН, Порошенко утворив делегацію України для участі у слуханнях у справах України проти РФ щодо імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів.