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Президент: украинцы сейчас делают очень важное дело для всех в мире

Президент: украинцы сейчас делают очень важное дело для всех в мире

Киев • УНН

 • 149735 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что украинцы сейчас делают очень важное дело для всех в мире и показывают свой дух свободы как пример. Об этом информирует УНН.

Детали

Президент Украины упомянул о конфликтах и ​​угрозах, которые сейчас происходят в мире: Тайвань, Балканы, и вероятная развязка на Кавказе, которые распространяются в информационном пространстве и соцсетях. Также напомнил о важном 2014 году (оккупации Крыма и Донбасса Россией) и игнорировании международным правом обвинения о сбитии малайзийского «Боинга».

Цитата

"Вот почему украинцы сейчас делают очень важное дело для всех в мире. Наш народ объединял свободный мир не просто вокруг своей борьбы за свободу, а вокруг понимания, как хрупка наша свобода. Свобода каждого народа в Европе в других частях света", - заметил Президент.

Напомним

Зеленский хотел бы, чтобы Китай присоединился к объединенной мировой позиции по тирании России против Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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