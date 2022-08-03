Президент: українці зараз роблять дуже важливу справу для всіх у світі

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Президент України згадав про конфлікти та загрози, які наразі відбуваються у світі: Тайвань, Балкани, та вірогідна розвʼязка на Кавказі, які поширюються в інформаційному просторі та соцмережах. Також нагадав про важливий 2014 рік (окупацію Криму та Донбасу Росією) та ігнорування міжнародним правом звинувачення про збиття малайзійського «Боїнга».

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"Ось чому українці зараз роблять дуже важливу справу для всіх у світі. Наш народ об’єднав вільний світ не просто навколо своєї боротьби за свободу, а навколо розуміння, якою крихкою є наша свобода. Свобода кожного народу у Європі та в інших частинах світу", - зауважив Президент.

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