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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Президент: українці зараз роблять дуже важливу справу для всіх у світі

Президент: українці зараз роблять дуже важливу справу для всіх у світі

Київ • УНН

 • 149739 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив, що українці зараз роблять дуже важливу справу для всіх у світі і показують свій дух свободи, як приклад. Про це інформує УНН.

Деталі

Президент України згадав про конфлікти та загрози, які наразі відбуваються у світі: Тайвань, Балкани, та вірогідна розвʼязка на Кавказі, які поширюються в інформаційному просторі та соцмережах. Також нагадав про важливий 2014 рік (окупацію Криму та Донбасу Росією) та ігнорування міжнародним правом звинувачення про збиття малайзійського «Боїнга».

Цитата

"Ось чому українці зараз роблять дуже важливу справу для всіх у світі. Наш народ об’єднав вільний світ не просто навколо своєї боротьби за свободу, а навколо розуміння, якою крихкою є наша свобода. Свобода кожного народу у Європі та в інших частинах світу", - зауважив Президент.

Нагадаємо

Зеленський хотів би, щоб Китай долучився до об'єднаної світової позиції щодо тиранії рф проти України.

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