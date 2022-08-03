Зеленський хотів би, щоб Китай долучився до об'єднаної світової позиції щодо тиранії рф проти України

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«Я б хотів, щоб Китай долучився до об'єднаної світової позиції щодо тиранії росії проти України, я б хотів. Зараз цього не відбулося. Китай стоїть осторонь, на сьогодні Китай балансує і має нейтралітет. Я скажу чесно, що цей нейтралітет - це набагато краще, ніж те, якщо б Китай доєднався до росії. Я вірю, що суспільство Китаю, народ цієї держави зробить розумний вибір. Для нас важливо, щоб Китай не допомагав росії», - сказав Зеленський.

Деталі

За його словами, є якісь випадки щодо обходу санкцій, деякі держави у світі трішки допомагають рф.

«Вони ще не відчувають на собі, який вплив ця війна зробила на весь світ», - зазначив Зеленський.

Доповнення

Китай продовжує скуповувати російські енергоносії, зокрема рекордну кількість нафти. У травні країна збільшила закупівлі до 7,47 млрд доларів, що приблизно на 1 млрд доларів більше, ніж у квітні, і вдвічі більше, ніж рік тому.

Водночас повідомлялося, що Китай зупинив інвестиції в росію за глобальною програмою "Один пояс – один шлях" (BRI). Ця програма охоплює сектори від портів до залізниць, центрів обробки даних та шахт.