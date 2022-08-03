Зеленський хотів би, щоб Китай долучився до об'єднаної світової позиції щодо тиранії рф проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб Китай долучився до об'єднаної світової позиції щодо тиранії росії проти України. Про це він повідомив, відповідаючи на запитання студентів вишів Австралії, передає УНН.
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«Я б хотів, щоб Китай долучився до об'єднаної світової позиції щодо тиранії росії проти України, я б хотів. Зараз цього не відбулося. Китай стоїть осторонь, на сьогодні Китай балансує і має нейтралітет. Я скажу чесно, що цей нейтралітет - це набагато краще, ніж те, якщо б Китай доєднався до росії. Я вірю, що суспільство Китаю, народ цієї держави зробить розумний вибір. Для нас важливо, щоб Китай не допомагав росії», - сказав Зеленський.
Деталі
За його словами, є якісь випадки щодо обходу санкцій, деякі держави у світі трішки допомагають рф.
«Вони ще не відчувають на собі, який вплив ця війна зробила на весь світ», - зазначив Зеленський.
Доповнення
Китай продовжує скуповувати російські енергоносії, зокрема рекордну кількість нафти. У травні країна збільшила закупівлі до 7,47 млрд доларів, що приблизно на 1 млрд доларів більше, ніж у квітні, і вдвічі більше, ніж рік тому.
Водночас повідомлялося, що Китай зупинив інвестиції в росію за глобальною програмою "Один пояс – один шлях" (BRI). Ця програма охоплює сектори від портів до залізниць, центрів обробки даних та шахт.