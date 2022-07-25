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Китай зупинив інвестиції в росію за глобальною програмою розвитку – FT

Китай зупинив інвестиції в росію за глобальною програмою розвитку – FT

Київ • УНН

 • 173130 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Китай зупинив інвестиції в росыю за глобальною програмою "Один пояс – один шлях" (BRI). Ця програма охоплює сектори від портів до залізниць, центрів обробки даних та шахт. Про це пише Financial Times, передає УНН.

Деталі

Як повідомили, росія була одним з головних бенефіціарів китайських витрат на розвиток через програму “Один пояс – один шлях”. Ця програма задумана як найбільша у світі програма розвитку.

Відтак у першій половині 2022 року Китай не укладав угод із російськими організаціями в межах BRI.

За словами директора Центру зелених фінансів і розвитку Університету Фудань у Шанхаї Крістофа Вана, утримати Китай від інвестицій у росію могла загроза санкцій з боку Заходу. Проте цей спад може виявитися тимчасовим. Водночас, попри війну, закупівля Китаєм російських енергоносіїв зросла.

Через відсутність участі росії одним із найбільших бенефіціарів програми стала Саудівська Аравія. За підсумками першого півріччя 2022 року, країни уклали угоди на суму 5,5 млрд доларів.

Зазначили, що відсутність росії у програмі протягом 2022 року стала першим шестимісячним періодом відсутності угод між країнами. За 2021 рік москва та Пекін підписали угоди на суму близько 2 млрд доларів.

З моменту створення, 2013 року, загальна участь Китаю в BRI становить 932 млрд доларів, зокрема 561 млрд доларів у вигляді будівельних контрактів та 371 млрд доларів у вигляді інвестицій.

Нагадаємо

Як писав УНН, Китай продовжує скуповувати російські енергоносії, зокрема рекордну кількість сирої нафти. У травні країна збільшила закупівлі до 7,47 млрд доларів, що приблизно на 1 млрд доларів більше, ніж у квітні, і вдвічі більше ніж рік тому.

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