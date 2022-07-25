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Китай остановил инвестиции в россию по глобальной программе развития – FT

Китай остановил инвестиции в россию по глобальной программе развития – FT

Киев • УНН

 • 173125 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Китай остановил инвестиции в россию по глобальной программе "Один пояс – один путь" (BRI). Эта программа включает секторы от портов до железных дорог, центров обработки данных и шахт. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Как сообщили, россия была одним из главных бенефициаров китайских затрат на развитие через программу “Один пояс – один путь”. Эта программа задумана как самая большая в мире программа развития.

Следовательно в первой половине 2022 года Китай не заключал соглашений с российскими организациями в рамках BRI.

По словам директора Центра зеленых финансов и развития Университета Фудань в Шанхае Кристофа Вана, удержать Китай от инвестиций в россию могла угроза санкций со стороны Запада. Однако этот спад может оказаться временным. В то же время, несмотря на войну, закупка Китаем российских энергоносителей выросла.

Из-за отсутствия участия россии одним из крупнейших бенефициаров программы стала Саудовская Аравия. По итогам первого полугодия 2022 года, страны заключили соглашения на сумму 5,5 млрд долларов.

Отемитили, что отсутствие россии в программе в течение 2022 года стало первым шестимесячным периодом отсутствия соглашений между странами. За 2021 год москва и Пекин подписали соглашения на сумму около 2 млрд долларов.

С момента создания, 2013 года, общее участие Китая в BRI составляет 932 млрд долларов, в том числе 561 млрд долларов в виде строительных контрактов и 371 млрд долларов в виде инвестиций.

Напомним

Как писал УНН, Китай продолжает скупать российские энергоносители, в том числе рекордное количество сырой нефти. В мае страна увеличила закупки до 7,47 млрд долларов, что примерно на 1 млрд долларов больше, чем в апреле, и вдвое больше года назад.

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