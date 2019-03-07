Президент США и премьер Чехии высказались за сохранение санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказывались в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, выступив за сохранение санкций против России. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении политиков по итогам их встречи в Белом доме, передает УНН.
“Мы остаемся непоколебимыми в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также (намерены) продолжать санкционное давление на Россию”, — отмечается в документе.
Также Трамп и Бабиш высказали мнение, что “НАТО гарантирует трансатлантическую и европейскую безопасности”.
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“Мы будем работать вместе для того, чтобы использовать возможности, которые появляются в результате трансформации рынков энергоресурсов и в то же самое время будем выступать за дальнейшую диверсификацию источников энергоресурсов в Европе, обеспечивая безопасность друг друга”, — также говорится в совместном заявлении.
Кроме того, политики договорились активизировать сотрудничество между государствами в сфере кибербезопасности.
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Встреча Трампа и Бабиша состоялась в Белом доме в четверг. Андрей Бабиш стал первым с 2011 года чешским премьером, получил приглашение в Белый дом.
Как сообщал УНН, 6 марта послы Евросоюза согласовали введение санкций против восьми россиян, которые несут ответственность за задержание 24 украинских моряков в результате конфликта в Азовском море.